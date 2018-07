Dupla da seleção volta para ajudar Corinthians contra rival direto

Líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai ter neste domingo pela primeira vez um confronto direto com outro adversário do bloco dos primeiros colocados. Portanto, se o time do técnico Fábio Carille mantiver a sequência de vitórias e superar o Coritiba, às 11h, no Couto Pereira, terá pelas próximas rodadas um rival a menos no seu encalço.

A última rodada terminou com o Corinthians com cinco pontos a mais do que o Coritiba. O empate sem gols em casa contra o Bahia, na quinta-feira, foi frustrante, pois impossibilitou a equipe de conseguir, em caso de vitória sobre o líder hoje, empatar no número de pontos. O time paranaense terminou a rodada em terceiro lugar.

Único invicto do Brasileiro, o Corinthians vai defender o posto contra um adversário que está sem perder como mandante. "No Brasileiro não tem jogo fácil, muitas vezes você perde pontos para equipes que estão na zona de rebaixamento. Estamos em uma sequência difícil, mas o nosso momento no ano é muito positivo", comentou o volante corintiano Maycon.

A equipe de Carille tem como novidades o retorno do lateral Fagner e do meia Rodriguinho. A dupla perdeu três jogos do Campeonato Brasileiro enquanto defendia a seleção brasileira em amistosos na Austrália e se reapresentou ao trabalho na tarde de sexta-feira. O treinador corintiano não terá o meia Jadson. Com desgaste físico, o jogador será poupado e não viajou sequer com a delegação.

Apesar disso, o time confia no retrospecto e na boa fase de Marquinhos Gabriel, mantido como titular para substituir Jadson. "Estamos invictos há 20 jogos. Isso nos dá muito moral e confiança, porque não é fácil jogar sem perder. Ainda mais que tivemos jogos difíceis, da fase final do Paulista", relembrou o lateral Guilherme Arana.

EXPULSO

O cartão vermelho recebido pelo atacante Kléber, contra o Bahia, na quinta-feira, obriga o técnico Pachequinho a apostar em Alecsandro. O ex-atacante do Palmeiras será titular pela primeira vez com a camisa do novo clube. A outra novidade no Coritiba é o retorno do lateral-esquerdo William Matheus, que cumpriu suspensão na última rodada do Nacional.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X CORINTHIANS

CORITIBA: Wilson; Dodô, Márcio, Werley e William Matheus; Alan Santos, Matheus Galdezani e Tiago Real; Rildo, Henrique Almeida e Alecsandro. Técnico: Pachequinho.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Romero; Jô. Técnico: Fábio Carille.

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Local: Couto Pereira, em Curitiba

Horário: 11h

Transmissão: Pay-per-view