Dupla de ataque funciona, Villarreal ganha e dorme na liderança do Espanhol

Nos últimos anos, difícil ter um líder na rodada do Campeonato Espanhol senão Real Madrid e Barcelona. Vez ou outra um intruso apareceu por alguns instantes no topo da tabela de classificação como o Villarreal neste sábado. Graças a seu primeiro triunfo na competição, o time sentirá o gostinho de ficar, ao menos uma noite, em primeiro lugar.

A vitória por 2 a 1 sobre o Eibar, de virada, pela segunda rodada, saiu graças à dupla de ataque formada por Moreno e Paco Alcácer, os autores dos gols. Kike havia aberto o placar para os visitantes. A emoção ficou para a segunda etapa, depois de um primeiro tempo equilibrado e marcado por gol de Moreno anulado pelo VAR.

Leia Também Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir e horário

Kike abriu o marcador logo aos 5 minutos da fase final e o Eibar parecia caminhar para nova vitória sobre o rival com gol seu - foi assim nos 2 a 1 há menos de um ano.

Mas Moreno, que naquela derrota também havia anotado, empatou aos 15 minutos. A virada veio com suspense do VAR e confirmação de gol legal de Alcácer. Primeiro triunfo do Villarreal sob o comando do técnico Unai Emeri e liderança provisória. Resultado bom, para dar moral ao jogo da terceira rodada diante do Barcelona, de Messi, no próximo final de semana.

Além do Villarreal, o Celta também chegou aos quatro pontos graças à vitória em casa por 2 a 1 sobre o Valencia, que podia chegar aos seis. Iago Aspas anotou os gols do time de Vigo, com Maximiliano Gomez anotando para o visitante.

No outro jogo do dia, o Getafe somou os seus primeiros pontos com a vitória por 1 a 0 sobre o Osasuna, em Madri. Jaime Mata fez o gol aos nove minutos do segundo tempo.