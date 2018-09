Dupla de garotos de Cotia pode reeditar parceria no São Paulo

O técnico Diego Aguirre não deverá mesmo ter o volante Hudson, machucado, à disposição para este domingo, quando o São Paulo enfrenta o Fluminense, às 16h, no Morumbi, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como já não poderia contar com Jucilei, suspenso, o uruguaio tende a apostar numa dupla de garotos que, há sete meses, disputava a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Formados no CT de Cotia, casa das divisões de base do clube, os jovens Liziero, de 20 anos, e Luan, de 19, integravam a equipe juvenil até o início do ano. No dia 25 de janeiro, estavam no Pacaembu tentando virar o jogo contra o Flamengo, que acabou se sagrando campeão após vencer por 1 a 0.

Na equipe principal, só tiveram uma chance de reeditar a dupla que se destacou no vice-campeonato da Copinha. Foi no dia 29 de julho, na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, pela 16.ª rodada, quando os titulares do setor também não puderam jogar – na ocasião, era Jucilei quem estava machucado e Hudson, suspenso.

Liziero já ganhou maior projeção desde que subiu para a equipe principal. Durante o período em que Jucilei ficou fora da equipe por lesão, assumiu o posto e agradou. Participou de 27 dos 47 jogos disputados pelo São Paulo no ano. Marcou um gol.

Luan, por sua vez, chegou mais tarde ao grupo. Foi relacionado pela primeira vez no clássico contra o Corinthians, em 21 de julho. De lá para cá, entrou em campo três vezes, incluindo o duelo passado, com o Ceará.

Na última sexta, no treino realizado pela manhã no CT da Barra Funda que teve sua maior parte fechada para a imprensa, Aguirre não deu pistas da escalação. Vale lembrar que Nenê (suspenso) e Everton (suspenso e lesionado) também serão baixas. O time que deve ir a campo tem: Sidão; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Liziero e Shaylon; Rojas, Diego Souza e Everton Felipe (Edimar ou Régis).