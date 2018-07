Dupla de técnicos assume o comando do Nuremberg O Nuremberg anunciou nesta segunda-feira que uma duplas de técnicos, formada por Michael Wiesinger e Armin Reutershahn, passará a comandar o time alemão. Juntos, eles terão a missão de substituir com sucesso Dieter Hecking, que no último sábado deixou o clube e foi confirmado como novo treinador do Wolfsburg.