Dupla de volantes é a dúvida de Levir no Atlético-MG para jogo com o Zamora

A escalação da dupla de volantes é a única dúvida do técnico Levir Culpi para o decisivo duelo do Atlético-MG diante do Zamora, nesta quarta-feira, às 19h15, no Mineirão, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O restante da equipe deverá ser o mesmo que foi utilizado pelo treinador nos jogos mais recentes.

Adilson, que estava machucado, voltou aos treinos na última segunda-feira e pode retornar ao time. A outra opção é manter Zé Welison, que soma duas expulsões na temporada, a última delas no fim de semana, no duelo com o Boa, pelo Campeonato Mineiro. Na outra vaga, a disputa está entre Jair e Elias.

Jair tem sido titular nos últimos jogos, mas a experiência pode ser uma aliada para Elias entrar na equipe. Mas o treino desta terça-feira foi fechado, o que mantém o mistério sobre a escalação do time.

O Atlético precisa de qualquer maneira da vitória para seguir vivo na Libertadores, e a chegada ao ataque pode ser favorável ao camisa 7 pode ser um diferencial para a equipe mineira, que ocupa a lanterna do Grupo E, sem pontos ganhos, ao lado do próprio Zamora. Cerro Porteño e Nacional do Uruguai venceram os dois jogos iniciais da chave.

No ataque, a tendência é que Maicon Bolt, titular no confronto de sábado com o Boa, ganhe nova oportunidade, ao lado do experiente Ricardo Oliveira. Assim, a provável escalação do Atlético-MG para o jogo desta quarta-feira tem: Victor; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison (Adilson), Elias (Jair), Cazares e Luan; Maicon Bolt e Ricardo Oliveira.