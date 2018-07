Dupla do Sunderland é presa por suspeita de vandalismo Os jogadores Nicklas Bendtner e Lee Cattermole, ambos do Sunderland, foram presos pela polícia sob suspeita de terem danificado carros perto do estádio do Newcastle, rival da equipe inglesa. O dinamarquês Bendtner, que está cedido por empréstimo pelo Arsenal, e Cattermole foram detidos pela polícia de Northumbria, sob suspeita de danos criminosos na noite de 6 de dezembro. Eles foram libertados sob fiança.