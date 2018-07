Dupla Gre-Nal dá show defensivo e continua subindo no Brasileirão

Se tem duas equipes com motivos para comemorar com o momento em que se encontram no Brasileirão , além, obviamente, do líder Cruzeiro , que caminha a passos largos para conquistar o bicampeonato, essas equipes são Grêmio Internacional , que, com os resultados da quarta-feira, estão dentro da zona de classificação para a Libertadores . Um fato chama atenção na campanha da dupla de gaúchos: desde o início do segundo turno, os dois times somados só tomaram dois gols.

Depois de viver fase turbulenta, o Inter "se encontrou" e aparece em segundo lugar na tabela. De quebra, figura como principal perseguidor do Cruzeiro na disputa pelo título. Essa mudança coincide com a troca de turno no campeonato e, depois de perder por 2 a 0 para o Vitória na 20ª rodada, embalou uma sequência com três vitórias em quatro jogos e nenhum gol sofrido, o que fez o Inter pular da quarta para a segunda colocação no Brasileirão.