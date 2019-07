Dupla maranhense triunfa e termina rodada no G4 do Grupo A da Série C

Dos quatro jogos deste domingo pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, dois tiveram vencedores e foram clubes do Maranhão. Sampaio Corrêa e Imperatriz superaram, respectivamente, Globo-RN e Treze e terminaram o dia no G4 do Grupo A.

Com gols de Rodrigo Andrade e Ulisses, o Sampaio venceu o Globo por 2 a 0 no Castelão e assegurou a terceira colocação com os mesmos 21 pontos do Confiança-SE, em vantagem pelos critérios de desempate, e a apenas a dois do Ferroviário. Em quarto aparece o Imperatriz, com 18, que derrotou o Treze, por 2 a 1, no Presidente Vargas. Manoel e Gabriel Caju fizeram para o time visitante, enquanto Bismarck descontou.

Os resultados foram ruins para o Globo, mas piores ainda para o Treze, que continua na lanterna, com apenas nove pontos, assim como o ABC, o penúltimo. Já o time potiguar é o oitavo, com dez.

Ainda pelo Grupo A, Santa Cruz e Botafogo-PB empataram por 1 a 1 no Arruda. O time visitante abriu o placar com Kelvin, mas Charles deixou tudo igual, aos 49 minutos do segundo tempo. O resultado deixou a equipe paraibana em quinto, com 17, mesma pontuação do Santa Cruz, que leva a pior no saldo de gols: 1 a -2.

Pelo Grupo B, Atlético-AC e Boa ficaram no 0 a 0, na Arena da Floresta. O time acreano ficou na lanterna, com oito pontos, contra 11 do clube de Varginha, o oitavo. O Juventude lidera, com 20, seguido por Volta Redonda, 19, São José-RS, 19, e Remo, 18.