Duque de Caxias bate Santo André de virada na Série B O Duque de Caxias manteve sua trajetória ascendente na Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira ao derrotar de virada o ameaçado Santo André por 3 a 2, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 28.ª rodada. O experiente Somália foi o destaque do jogo, com dois gols e uma assistência.