Duque de Caxias é absolvido pelo STJD e evita queda O Duque de Caxias foi absolvido nesta quinta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STDJ) e não tem mais risco de ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2011. O clube carioca corria o risco de perder três pontos pela escalação do meia Leandro Chaves contra o Icasa, quando o jogador estava suspenso.