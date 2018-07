Duque de Caxias e Chapecoense avançam na Série C

O Duque de Caxias venceu o confronto direto com o Caxias por 2 a 1 e chegou aos 29 pontos, na vice-liderança do Grupo B, só atrás do Macaé, que bateu o Santo André por 3 a 1 e terminou com 32 pontos. Em terceiro lugar, com os mesmos 29 pontos, ficou a Chapecoense, que goleou o Tupi por 5 a 0. A quarta posição, também com 29 pontos, foi do Oeste, que empatou sem gols com o Madureira.

Por enquanto, já estão definidos dois confrontos na segunda fase da Série C. A Chapecoense, terceira colocada do Grupo B, vai pegar o Luverdense, segundo do Grupo A. E o Oeste, na quarta posição da sua chave, enfrentará o Fortaleza, líder da outra.

REBAIXAMENTO - O segundo time rebaixado no Grupo B foi o Santo André, que perdeu para o Macaé e terminou com 18 pontos. O Tupi, com 14 pontos, já tinha caído para a Série D, de onde veio no ano passado. O Brasiliense corria riscos, mas venceu o Vila Nova por 4 a 2 e escapou da queda.

Confira os jogos deste sábado:

Brasiliense 4 x 2 Vila Nova

Chapecoense 5 x 0 Tupi

Macaé 3 x 1 Santo André

Oeste 0 x 0 Madureira

Duque de Caxias 2 x 1 Caxias