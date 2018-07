Duque de Caxias empata e segue sem vencer na Série B

Com o resultado, o Duque de Caxias segue na lanterna da Série B, com apenas quatro pontos, todos conquistados através de empates. Já o Icasa chegou ao terceiro jogo sem derrota fora de casa e está na 15.ª posição, com 13 pontos. Com este ponto, deixou a zona de rebaixamento, agora ocupada pelo Boa-MG, que tem 12 e ainda joga nesta rodada.

Mesmo jogando como visitante, o Icasa começou melhor a partida e quase abriu o placar em finalizações de Dodó e Luiz Henrique. Apesar disso, foi o Duque de Caxias que abriu o marcador. Aos 18 minutos, Marcelo Pitol não conseguiu cortar cobrança de escanteio e Valdiram pegou o rebote. Pressionado, o atacante cruzou rasteiro. Oportunista, Somália antecipou a marcação de Everaldo e desviou para o fundo do gol.

Antes do final da primeira etapa, o time visitante carimbou o trave por duas vezes. A primeira veio em chute de fora da área de Dodó e a outra, em cabeçada forte de Preto após cruzamento de Diego Palhinha.

No segundo tempo, os times fizeram uma partida aberta. Enquanto o Icasa pressionava pelo lado esquerdo, o Duque de Caxias usava os contra-ataques para levar perigo. Nestas jogadas, Marcelo Pitol, goleiro do time visitante, fez três milagres impedindo a ampliação do placar.

Depois de tanto insistir, o Icasa conseguiu empatar. Aos 40 minutos, Preto recebeu pelo lado esquerdo e cruzou. Esperto, Marciano antecipou a marcação e deu um leve desvio de cabeça, que foi suficiente para vencer o goleiro Thiago. Três minutos depois, a virada só não veio pois a arbitragem marcou impedimento duvidoso de Marciano.

Pela 13.ª rodada, os dois times voltam a campo na próxima terça. Enquanto que o Duque de Caxias enfrenta o Guarani, às 19h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Icasa joga contra o Criciúma, às 21h50, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).

Ficha técnica

Duque de Caxias 1 x 1 Icasa

Duque de Caxias - Thiago; Everton Silva, Bruno Costa, Santiago e Léo; Thiaguinho, Abedi (Leandro Teixeira), Tony e Léo Pimenta (Antônio); André Luiz (Valdiram) e Somália. Técnico: Valdir Espinoza.

Icasa - Marcelo Pitol; Luiz Henrique, Rayan (Vinícius) e Everaldo; Dodó, Eliélton, Marino, Diego Palhinha (Marciano) e Janílson; Fábio Lopes (Alex Afonso) e Preto. Técnico: Marcio Bittencourt.

Gols - Somália, aos 18 minutos do primeiro tempo; Marciano, aos 40 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Everton Silva e Thiaguinho (Duque de Caxias); Eliélton (Icasa).

Árbitro - Carlos Ronne Casas de Paiva (AC).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ).