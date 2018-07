Duque de Caxias perde e é rebaixado na Série C A 15ª rodada da Série C do Brasileiro foi aberta com três jogos neste sábado, todos válidos pelo Grupo B. O destaque do dia foi o Duque de Caxias, que viajou para Americana, no interior paulista, e perdeu para o Guarani por 1 a 0. Com a derrota, o time do Rio está rebaixado para a quarta divisão nacional em 2015.