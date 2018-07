Duque derrota América-MG e sobe na tabela da Série B

Terceiro colocado na tabela, o América somou sua segunda derrota seguida e corre o risco de cair uma posição, com 52 pontos, caso o Bahia empate ou vença o ASA no sábado. A equipe mineira, contudo, não tem possibilidades de sair do G-4 nesta rodada.

O Sport poderá igualar os 52 pontos do América, se vencer o clássico contra o Náutico no sábado, mas não conseguirá entrar na zona de acesso porque apresentará uma vitória a menos: 16 a 15. Por outro lado, o Duque de Caxias se reabilitou de duas derrotas seguidas e subiu para a sétima posição, com 45 pontos.

Nesta sexta, o Duque de Caxias foi superior durante todo o primeiro tempo. E, aos 14 minutos, chegou ao gol da vitória. Após escanteio da esquerda, a bola foi desviada no primeiro pau e sobrou para Somália, de peixinho, mandar para o fundo das redes.

Com muita dificuldade de armar jogadas, o América apostava na experiência de Fábio Júnior para tentar alguma reação. Mas o jogador não conseguiu comandar o ataque dos visitantes. Do outro lado, o time da casa criou duas boas chances de ampliar o marcador antes do intervalo. Em cabeçada do zagueiro Edson, que exibiu boa defesa de Flávio, e em jogada individual de Geovane Maranhão, que finalizou com perigo para fora.

O América voltou para o segundo tempo com uma postura diferente, ficando mais tempo no campo de ataque. Com o adversário avançado, o Duque de Caxias buscava os contra-ataques para tentar definir a partida. Em um deles, Geovane Maranhão perdeu grande chance de ampliar. Após receber passe em profundidade, o atacante driblou Flávio, mas ficou sem ângulo na hora da finalização.

O América-MG volta a campo na próxima terça-feira, às 21 horas, contra o Santo André, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). O Duque de Caxias jogará no próximo sábado, às 21 horas, contra o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Ficha Técnica:

Duque de Caxias 1 x 0 América-MG

Duque de Caxias - Lopes; Amaral, Marlon, Edson e Nill; Xaves, Mancuso, Lenílson (Juninho) e Leandro Chaves; Geovane Maranhão (Frontini) e Somália (Tiaguinho). Técnico: Gilson Kleina.

América-MG - Flávio; Marcos Rocha, Micão, Gabriel e Jean Batista (Jandson); Leandro Ferreira, Dudu Araxá (Geovane), Irênio e Weslley (Hélton Luiz); Thiago Silvy e Fábio Junior. Técnico: Mauro Fernandes.

Gol - Somália, aos 14 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Leandro Chaves, Nill (Duque de Caxias); Dudu Araxá, Weslley, Fábio Junior, Thiago Silvy e Marcos Rocha (América-MG).

Cartões vermelhos - Irênio e Gabriel (América-MG).

Árbitro - Francisco Carlos Nascimento (AL).

Renda - R$ 3.580,00.

Público - 251 pagantes.

Local - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).