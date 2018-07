Duque e ASA empatam diante de 115 torcedores no Rio Encerrando suas participações no Campeonato Brasileiro da Série B, Duque de Caxias e ASA bem que tentaram a vitória, mas ficaram no empate por 1 a 1, em jogo que aconteceu no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira, e que contou com apenas 129 pagantes. O curioso é que foram registradas as presenças de apenas 115 torcedores.