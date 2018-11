Durant faz 49 pontos e Warriors sofre para vencer Magic em casa na NBA

Com uma atuação decisiva de Kevin Durant, o Golden State Warriors obteve uma difícil vitória sobre o Orlando Magic por 116 a 110, diante de sua torcida, em Oakland, na noite desta segunda-feira. Os atuais campeões da NBA sofreram para buscar o 15º triunfo na temporada regular após uma forte queda de rendimento no segundo quarto do jogo.

Durant fez a diferença no duelo ao liderar o Warriors na reação da partida, quando os anfitriões reverteram uma desvantagem de 17 pontos. O astro anotou nada menos que 49 pontos e ainda anotou as cestas decisivas do duelo. Foi dele a cesta de três pontos que virou o marcador quando faltava 1min19s para o fim da partida. Na sequência, repetiu a dose e confirmou o triunfo, a 22 segundos do final.

A boa atuação confirma a grande fase do astro num momento importante para o Warriors, que segue sem o machucado Stephen Curry, seu principal jogador nos últimos anos - ele deve voltar a treinar normalmente nesta terça. No jogo passado, Durant anotou 44 pontos, também liderando o Warriors em mais uma vitória.

Klay Thompson contribuiu com 29 pontos e também foi decisivo com suas seis cestas de três pontos. Uma delas foi a responsável pelo empate no placar antes da virada de Durant. Pelo Magic, o destaque foi Nikola Vucevic, com um "double-double" de 30 pontos e 12 rebotes, além de seis assistências.

Apesar do triunfo, o Warriors segue na segunda colocação da Conferência Oeste, com 15 vitórias e sete derrotas. Está somente atrás do Los Angeles Clippers (13/6), que não entrou em quadra nesta segunda. Já o time de Orlando é o oitavo colocado da Conferência Leste, com 10 triunfos e 11 derrotas.

Em outro grande jogo desta segunda, o Washington Wizards fez valer o mando de jogo para bater o Houston Rockets, de James Harden, por 135 a 131. John Wall liderou os anfitriões ao registrar sua melhor performance da temporada até agora, com 36 pontos, seis deles na prorrogação. Ele anotou um "double-double" ao obter 11 assistências. Bradley Beal também foi decisivo com seus 32 pontos, igualando seu melhor desempenho no campeonato.

A vitória do Wizards surpreendeu porque Harden também estava em noite inspirada. O MVP da temporada passada também cravou sua melhor performance do campeonato até agora, com incríveis 54 pontos - sua melhor marca da carreira é 60. Ele brilhou principalmente nos três primeiros quartos do jogo, com 44 pontos. Mas hesitou na parte final da partida, errando cinco tentativas de arremessos.

Harden também não esteve sozinho no Rockets. Eric Gordon se destacou com uma outra marca especial na temporada, com 36 pontos, seu melhor rendimento até agora. Um dos grandes times da última temporada, o Rockets segue tentando se ajustar neste campeonato. Com sua 10ª derrota (soma nove vitórias), continua em antepenúltimo lugar na Conferência Oeste. Na Conferência Leste, o Wizards ocupa a nona posição, com oito triunfos e 12 derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Charlotte Hornets 110 x 107 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 102 x 95 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 135 x 131 Houston Rockets

Boston Celtics 124 x 107 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 108 x 107 Chicago Bulls

Indiana Pacers 121 x 88 Utah Jazz

Golden State Warriors 116 x 110 Orlando Magic

Acompanhe os jogos desta terça:

Detroit Pistons x New York Knicks

Miami Heat x Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies x Toronto Raptors

Phoenix Suns x Indiana Pacers

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers