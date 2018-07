Durante Copa, Corinthians pode treinar em outra cidade ou na Fazendinha

SÃO PAULO - Durante o recesso do Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode treinar na Fazendinha ou realizar uma intertemporada em outra cidade. Estas duas opções são analisadas pela comissão técnica. O CT Joaquim Grava, um dos centros de treinamentos de seleções escolhidos pela Fifa, será usado pela seleção do Irã.

Pela programação, o Irã pode iniciar a série de treinos no CT Joaquim Grava a partir do dia 3 de junho. O Corinthians, que enfrenta o Botafogo no Itaquerão no dia 1º de junho, dará férias ao jogadores a partir do dia seguinte. O retorno está previsto para o dia 16.

Do dia 16 até o 26, o Corinthians ficará sem um local de treinos. É bem provável que Mano Menezes opte por levar o time a uma outra cidade, como fazia antes da construção do CT Joaquim Grava. Mano costumava levar o time a Itu.

O treinador considera essa período de treinos importante para ajustar o time, que vai ganhar reforços como o volante Elias e o meia Lodeiro. A parada da Copa vai servir para o técnico dar uma 'cara nova' ao Corinthians. Ao menos um jogo-treino deve ser marcado. Excursões e amistosos internacionais estão praticamente descartados.