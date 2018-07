Durval admite surpresa com convocação para a seleção brasileira

SANTOS - Grande surpresa da convocação da seleção brasileira para o Superclássico das Américas, divulgada nesta terça-feira, 13, pelo técnico Mano Menezes, o zagueiro Durval admitiu que custou a acreditar que estava na lista. Aos 32 anos, o jogador do Santos foi chamado pela primeira vez para defender o Brasil e fará parte do grupo que enfrenta a Argentina, no dia 21 de novembro, em Buenos Aires.

"Não estava acreditando. Fiquei meio cismado, sem saber se era verdade ou não", contou Durval, ao lembrar do momento em que recebeu a notícia da convocação na manhã desta terça-feira. Depois, ele logo passou a ser cumprimentado pelos companheiros do Santos e, quando "caiu a ficha", revelou sua alegria por poder defender a seleção brasileira.

"Estou muito emocionado. Sempre sonhei defender a seleção e tive essa oportunidade agora de ser convocado. Espero fazer o melhor", afirmou o zagueiro, que terá a companhia de dois companheiros do Santos na disputa do Superclássico das Américas, o volante Arouca e o atacante Neymar. "Com o Neymar junto, vai facilitar", completou Durval.