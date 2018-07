Durval e Borges desfalcam Santos nesta quinta

SANTOS - O técnico Muricy Ramalho terá dois importantes desfalques para armar o Santos diante do Botafogo, nesta quinta-feira, no Estádio Santa Cruz, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O zagueiro Durval, com uma lesão na panturrilha esquerda, e o atacante Borges, com dores na coxa esquerda, estão fora do confronto.

De acordo com o departamento médico do clube, Borges até poderia participar da partida, já que não teve nenhuma lesão detectada, mas seu afastamento foi decidido como forma de prevenção. Em seu lugar entrará Alan Kardec, artilheiro da equipe no Paulista, com quatro gols.

Já Durval está com um inchaço na perna esquerda e provavelmente deverá ser desfalque também para a partida diante do Linense, neste domingo. Ele se junta a seu companheiro de zaga, Edu Dracena, que ainda não atuou na temporada. O defensor chegou a treinar na última terça, mas também será desfalque porque seguirá realizando reforço muscular na coxa direita.

"Bom ressaltar que o Borges e o Edu Dracena não têm lesões musculares. Eles foram afastados dos jogos como precaução, devido à proximidade da estreia na Libertadores", declarou o médico do clube, Ricardo Nobre.

Com estes três desfalques e também sem Léo, que passou por artroscopia no joelho direito e só voltará em 40 dias, o técnico Muricy Ramalho deve escalar o Santos nesta quinta com: Rafael; Maranhão, Bruno Rodrigo, Vinícius e Pará; Arouca, Henrique, Elano e Paulo Henrique Ganso; Neymar e Alan Kardec.