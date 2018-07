Durval pode se despedir do Santos como titular na vaga de Edu Dracena

SANTOS - O zagueiro e capitão Edu Dracena recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Atlético Paranaense, no último domingo, em São José do Rio Preto (SP), e desfalca o Santos contra o Goiás, neste domingo, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. A ausência do experiente jogador será a oportunidade para que o técnico Claudinei Oliveira escale Durval desde o início no seu último jogo pelo Santos.

Durval substituiu Edu Dracena no início do segundo tempo no último domingo e fez um lançamento preciso para o meia Cícero marcar o seu segundo gol e virar jogo. O contrato do zagueiro termina no fim deste mês e a direção santista já o avisou que não há interesse na renovação.

Arouca (terceiro cartão amarelo) e Alison (lesão leve no músculo adutor da coxa esquerda), que não enfrentaram o Atlético, serão as novidades santistas no jogo de despedida do Brasileirão, com a saída de Alan Santos e Marcos Assunção. O time voltou de ônibus de São José do Rio Preto, em seguida ao jogo do último domingo, os jogadores folgaram nesta segunda e retornam aos treinos na tarde desta terça, no CT Rei Pelé, em Santos.