Dusseldorf e Wolfsburg empatam e seguem longe do G4 Se três das vagas alemãs na Liga dos Campeões da próxima temporada parecem certas que ficarão com Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, a principal briga do Campeonato Alemão atualmente é pela outra vaga na principal competição continental e pelos dois postos na próxima Liga Europa.