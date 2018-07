Dusseldorf goleia e Frankfurt fica fora do G4

Agora já são três jogos seguidos sem derrota do Dusseldorf, que venceu o Hamburgo e empatou com o Borussia Dortmund nas últimas duas rodadas. Assim, a equipe chega a 18 pontos, abrindo seis da zona de rebaixamento, ocupando o meio da tabela.

Já o Eintracht Frankfurt vem em queda na competição depois da segunda derrota seguida. Com 24 pontos, a equipe perdeu a chance de assumir a vice-liderança e vai fechar a rodada no quinto lugar da classificação.

Foram dois gols em casa tempo. Na etapa inicial, Reisinger e Fink fizeram nos minutos finais. Na volta do intervalo, marcaram Nando Rafael e Bellinghausen. Ajudou bastante a expulsão do argelino Matmour, do Frankfurt, aos 34 minutos de jogo, quando a partida ainda estava 0 a 0.