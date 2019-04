Dusseldorf x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Alemão

Dusseldorf e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo, às 10h30 (horário de Brasília). O duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Alemão acontece no estádio Merkur Spiel-Arena, na cidade de Düsseldorf, na Alemanha.

Dusseldorf x Bayern vai ser transmitido ao vivo pela Fox Sports e terá acompanhamento em tempo real do Estado .

O duelo é importante para os visitantes se manterem na liderança recém-conquistada com a vitória por goleada sobre o arquirrival Borussia Dortmund na última rodada. Vale lembrar que faltam apenas seis rodadas para o torneio acabar.

O Bayern é líder do Alemão com 64 pontos, contra 63 do Dortmund. A equipe liderada pelo técnico Niko Kovac vem de oito jogos sem perder na competição e deverá contar com os retornos importantes: o meia francês Corentin Tolisso e craque holandês Arjen Robben. O Borussia joga um dia antes, no sábado, contra o Mainz 05.

Do outro lado, o Dusseldorf está em décimo no campeonato, com 37 pontos - 8 a menos que o sexto colocado, posição que garante o clube nas qualificatórias da Liga Europa. O problema do time são as inúmeras baixas no elenco. A última, inclusive, é do capitão Oliver Fink, que está fora por lesão.