Dúvida, Danilinho é relacionado para jogo do Atlético-MG O técnico Cuca comandou na manhã desta sexta-feira, na Cidade do Galo, o último treino do Atlético-MG visando a partida deste sábado, às 17 horas, contra a Caldense, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O treinador relacionou 20 jogadores para o confronto em uma lista que trouxe como principal novidade a presença do atacante Danilinho, que segue em recuperação de uma lesão no tornozelo esquerdo.