Dúvida, Dudu é relacionado no Palmeiras para pegar o Internacional

O técnico do Palmeiras, Cuca, fez mistério, preferiu não confirmar a escalação, mas deve mesmo levar Dudu a campo diante do Internacional, neste domingo, no Beira-Rio. O atacante chegou a treinar separado do grupo na última sexta-feira, mas foi relacionado neste sábado e a tendência é que atue pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a atividade da última sexta, Cuca chegou a deixar no ar a possibilidade de Dudu ser poupado neste fim de semana, devido ao desgaste muscular. O treinador inclusive fechou os treinos táticos da equipe nos últimos dias para aumentar o mistério e só deve confirmar a escalação momentos antes da partida.

Se Dudu era a principal dúvida, o Palmeiras tem alguns desfalques certos para a partida. O zagueiro Mina sofreu lesão muscular no empate de terça-feira com o Santos, assim como o volante Moisés, que também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o volante Thiago Santos e os atacantes Gabriel Jesus e Róger Guedes voltam ao time após cumprirem suspensão.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 29 pontos e precisa vencer o Internacional fora de casa se não quiser dar chance a seu maior rival, o Corinthians, de assumir a ponta. O time alvinegro tem 28 pontos e faz clássico com o São Paulo também neste domingo.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner

Laterais: João Pedro, Egídio e Zé Roberto

Zagueiros: Vitor Hugo, Edu Dracena e Thiago Martins

Volantes: Arouca, Jean, Thiago Santos e Matheus Sales

Meias: Allione, Cleiton Xavier, Fabrício e Tchê Tchê

Atacantes: Rafael Marques, Dudu, Erik, Gabriel Jesus, Róger Guedes, Leandro Pereira e Lucas Barrios