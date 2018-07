Dúvida no ataque faz Atlético-MG marcar jogo-treino Diante do desempenho abaixo do esperado na estreia do Campeonato Mineiro, apesar da vitória por 2 a 0 sobre o Boa, o técnico Cuca pediu mais um jogo-treino de preparação e foi atendido pela diretoria do Atlético-MG. Nesta quarta-feira, o adversário será a Patrocinense, clube de Patrocínio (MG), que joga a segunda divisão do Campeonato Mineiro.