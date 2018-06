Dúvida no clássico, Borja é o segundo melhor finalizador do Paulistão

A presença de Miguel Angel Borja em campo é praticamente uma certeza de que o Palmeiras vai conseguir finalizar seus ataques. O colombiano é o palmeirense que mais chutou a gol no Campeonato Paulista. Foram 12 arremates corretos. Ele é o segundo melhor finalizador do torneio, atrás apenas de Eder Luís com 13, do Red Bull.

A equipe comandada pelo técnico Roger Machado já acertou 46 chutes, sendo que 14 deles terminaram com a bola no fundo das redes. É o melhor ataque do torneio.

A presença de Borja no clássico de sábado, às 17 horas, ainda é incerta. No treino de reapresentação desta terça-feira, o camisa 9 fez atividades com o preparador físico Marco Aurélio Schiavo, mas com uma proteção no joelho - ele ficou fora do empate com a Ponte Preta por causa de dores.

Caso o colombiano não consiga atuar, o próximo jogo do Palmeiras será no dia 1º de março, na estreia da Libertadores, contra adversário ainda indefinido (Junior Barranquilla, da Colômbia, e Guaraní, do Paraguai, disputam a vaga).

O Palmeiras tem mais três dias de trabalhos até o clássico, válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. Único invicto na competição, o Palmeiras lidera a classificação geral com 20 pontos (seis vitórias e dois empates).