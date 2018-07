Dúvida no Fluminense, Jean admite alívio por garantia de permanência na Série A O volante Jean pode voltar a ser desfalque do Fluminense para o confronto diante do Internacional neste sábado, no Maracanã, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele atuou no sacrifício na vitória sobre o Avaí, no último domingo, mas voltou a sentir dores musculares e precisou ser substituído no segundo tempo. Por isso, pode ficar de fora neste fim de semana.