Dúvida no Santos, Lucas Lima faz exame para saber gravidade de lesão

Lucas Lima será submetido nesta segunda-feira a um exame de ressonância magnética para saber o grau da lesão que sofreu sábado, na vitória do Santos por 1 a 0 contra o Coritiba, na Vila Belmiro. O meia ficou apenas quatro minutos em campo e sentiu o músculo posterior da coxa direita após pisar em falso no gramado.

O camisa 10 é dúvida para a partida desta terça-feira diante do Sporting Cristal, do Peru, às 21h45, também na Vila, pela Copa Libertadores. Se Lucas Lima não jogar, o técnico Dorival Júnior tem como opções para o setor Léo Cittadini, Rafael Longuine e Jean Mota.

Um desfalque já certo para esta terça é o atacante Bruno Henrique, que terá de cumprir suspensão após ter sido expulso contra o The Strongest, na última quinta, na Bolívia, onde o time santista empatou por 1 a 1 e garantiu classificação às oitavas de final da competição. Vladimir Hernández e Copete brigam pela vaga no ataque.

Na ponta isolada do Grupo 2 da Libertadores, o Santos buscará uma vitória em casa nesta terça para assegurar seu avanço às oitavas de final como líder, o que consequentemente lhe garantirá a vantagem de jogar o duelo de volta do mata-mata em casa. Caso não vença, o time santista dependerá do resultado do duelo entre Independiente Santa Fe e The Strongest, que também começa às 21h45 (de Brasília) desta terça, na Colômbia, para saber se irá terminar em primeiro ou em segundo da chave.

O The Strongest tem oito pontos na vice-liderança do Grupo 2 e precisa de um empate fora de casa para se classificar nesta última rodada desta fase. Já o Santa Fe, com sete pontos, precisa vencer para seguir vivo na competição continental. O Sporting Cristal, com dois pontos, já está eliminado e apenas cumprirá tabela ma Vila Belmiro.