Dúvida para a próxima rodada, Ademilson inicia tratamento no São Paulo

SÃO PAULO - O atacante Ademilson iniciou na manhã desta segunda-feira tratamento no Reffis após se contundir durante a vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Fluminense, domingo, no Morumbi, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e é dúvida para o confronto com o Botafogo, domingo, no Maracanã, pela 17ª rodada do torneio nacional.

Ademilson realizou fisioterapia no Reffis, com esperança de entrar em campo no próximo fim de semana. O atacante sofreu a torção no pé aos 26 minutos do primeiro tempo, recebeu atendimento médico e voltou a entrar em campo. Sem condições de seguir jogando, foi trocado pelo técnico Paulo Autuori, que promoveu a entrada de Lucas Evangelista no confronto com o Fluminense.

A lesão de Ademilson preocupa porque o São Paulo já tem dois desfalques certos no setor ofensivo para o duelo com o Botafogo, pois os atacantes Luis Fabiano e Aloísio receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão automática no próximo domingo. Com esses problemas, Autuori já revelou que Osvaldo será titular diante do Botafogo.