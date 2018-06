Dúvida para Copa, Neuer vê Bayern negar que ele já esteja descartado de decisão

No mesmo dia em que lançou os seus novos uniformes para a próxima temporada do futebol europeu, o Bayern de Munique divulgou um breve comunicado oficial, nesta quarta-feira, com o objetivo de esclarecer a atual situação do goleiro Manuel Neuer. Sem jogar desde setembro por causa de uma fratura no pé, o jogador segue como dúvida da Alemanha para a Copa do Mundo da Rússia, que começa no próximo dia 14 de junho, e ainda não se sabe se poderá defender o seu time em pelo menos uma partida desta reta final da temporada europeia.

O Bayern resolveu se pronunciar sobre o assunto após a revista alemã Kicker ter noticiado que o técnico Jupp Heynckes afirmou, em entrevista à publicação, que o jogador não enfrentará o Stuttgart, no próximo sábado, pela última rodada do Campeonato Alemão, e também já está descartado da decisão da Copa da Alemanha, contra o Eintracht Frankfurt, no dia 19 de maio.

O treinador, porém, só confirmou metade desta informação e negou que Neuer não tenha chances de fazer o seu retorno ao time na final que ocorrerá daqui dez dias. "Eu não disse isso. O fato é que Manuel não estará na equipe no último jogo (pelo Alemão) de sábado contra o Stuttgart. Para a final da Copa (da Alemanha), no entanto, a decisão ainda está em aberto", informou Heynckes, por meio do comunicado do Bayern.

Mesmo descartado da partida deste sábado, Neuer também teve confirmada nesta quarta-feira pelo clube a sua presença na cerimônia no qual o time bávaro levantará a taça de campeão alemão desta temporada, logo após o duelo deste sábado contra o Stuttgart. Ele erguerá o troféu juntamente com o atacante Thomas Müller, que herdou a braçadeira de capitão de Neuer durante este longo período de ausência do goleiro dos gramados.

O próprio Neuer, porém, admitiu que corre o risco de não entrar na lista de convocados do técnico da seleção alemã, Joachim Löw, para o Mundial caso não volte a atuar pelo Bayern neste final de temporada europeia. "Acho inconcebível que eu vá para um torneio sem ter nenhuma prática de jogo. Ainda há alguns jogos pela frente, então teremos de esperar para ver", afirmou o goleiro de 32 anos, em declarações reproduzidas nesta quarta pelo site oficial do Bayern.

Neste mesma nota na qual Neuer falou sobre a sua situação, o Bayern também trouxe palavras do zagueiro Jérôme Boateng, que se lesionou recentemente e se tornou outra dúvida alemã para o Mundial. O atleta, entretanto, mostrou otimismo ao falar do seu processo de recuperação. "Estou me sentindo melhor. Eu não acho que haja o perigo de eu perder a Copa do Mundo", afirmou.

Atual campeã mundial, a Alemanha estreará na Copa de 2018 no dia 17 de junho, contra o México, em Moscou, pelo Grupo F da competição, na qual também enfrentará a Suécia no dia 23, em Sochi, e a Coreia do Sul no dia 27, em Kazan, pela primeira fase.

Após assegurar o seu sexto título alemão consecutivo, o Bayern estreará o seu novo uniforme para a próxima temporada justamente neste sábado, contra o Stuttgart, na partida marcada para começar às 10h30 (de Brasília), em Munique.