Dúvidas, Manoel e Bruno Rodrigo são relacionados no Cruzeiro

A presença dos dois atletas entre os titulares depende de uma última avaliação horas antes da partida. Bruno Rodrigo sentiu uma lesão no quadril, enquanto Manoel sofreu uma entorse no joelho direito.

Caso eles não reúnam condições de jogo, Douglas Grolli e Paulo André devem ser os substitutos. Para a partida, o técnico Mano Menezes conta com o retorno do atacante Willian, que cumpriu suspensão automática contra o Atlético-PR, do lateral-esquerdo Mena, que estava na seleção do Chile, e do lateral-direito Ceará, que realizou processo de recuperação física nos últimos dias.

Cruzeiro e Fluminense se enfrentam na última rodada do Brasileirão com partidas às 11h, pois a CBF suspendeu os jogos na manhã. Segundo o técnico Mano Menezes, não há muito problema em atuar sob o sol do meio-dia, pois os jogadores estão acostumados a treinar no mesmo horário.

"No futebol, a gente começa a repetir as coisas e elas se tornam verdades. Nós treinamos muitas vezes no horário que vamos jogar. Treinamos bem e os jogadores conseguem render bem. Lógico que você tem que fazer uma alimentação diferente na primeira refeição. Os profissionais competentes da área cuidam disso. Em Belo Horizonte, é sempre muito quente nesse horário e a gente deixou alguns treinos assim para que acontecessem os jogos nesse horário", disse o treinador.

As duas equipes se encontram na parte intermediária da tabela, enquanto o Cruzeiro soma 38 pontos e ocupa a 13.ª posição, o Fluminense está um pouco melhor, em 11.º lugar, com 40 pontos.

Confira a lista dos 24 relacionados pelo Cruzeiro para encarar o Fluminense:

Goleiros: Fábio e Rafael;

Laterais-direito: Fabiano, Ceará e Mayke;

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Grolli, Manoel e Paulo André;

Laterais-esquerdo: Fabrício e Mena;

Meio-campistas: Ariel Cabral, Charles, Arrascaeta, Gabriel Xavier, Henrique, Marcos Vinicius, Uillian Correia e Willians;

Atacantes: Allano, Leandro Damião, Marquinhos, Marinho e Willian.