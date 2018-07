Dybala e Marchisio desfalcam Juventus contra o Bayern

Vivendo grande fase no time, Dybala é o artilheiro da Juventus no Campeonato Italiano, com 14 gols. Mas não poderá estar em campo no Allianz Arena por causa de um inchaço na panturrilha. Nem viajará com a delegação para Munique. O clube não revelou a previsão de retorno do atacante argentino de 22 anos.

Marchisio também sofre com dores na panturrilha. O desconforto teve início no treino de segunda-feira. Testes realizados no mesmo dia apontaram uma lesão de grau um no músculo sóleo. O jogador ficará afastado por ao menos 20 dias.

Sem Marchisio, o técnico Massimiliano Allegri deve ter Hernanes como referência no setor, ao lado de Pogba. No ataque, Mandzukic será a maior aposta do time italiano, que empatou por 2 a 2 no jogo de ida, em casa. Naquele duelo, a Juventus levou 2 a 0, mas buscou um heroico empate que manteve o equilíbrio para o segundo jogo da disputa.