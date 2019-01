Dybala faz elogios a Neymar: 'Caminha para ser o melhor de todos'

Estrela da Juventus e da seleção argentina, Dybala não poupou elogios a outros grandes atletas do futebol. Em entrevista ao canal Telefoot, da França, o atacante de 25 anos falou sobre Neymar, Mbappé e como ser companheiro de Cristiano Ronaldo no clube e de Messi na seleção.

“Neymar caminha para ser o melhor jogador de todos, o vi fazer coisas incríveis e não para de me surpreender. É um jogador fantástico, que vai chegar a ser o maior, porque ainda lhe falta muito para dar”, afirmou, sobre o brasileiro.

O argentino também falou muito bem sobre o companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain, Mbappé. “Enfrentei Mbappé quando jogava no Monaco e, com pouca idade, já se via que iria chegar muito longe. É um campeão do mundo e o que fez foi impressionante. Dentro de muito pouco vai se colocar na elite dos melhores, entre aqueles que se diferenciam do resto como Messi e Cristiano”, acredita.

Sobre os dois principais jogadores de futebol da atualidade, Dybala evitou escolher um dos dois. “Desfruto de Ronaldo no clube e estive com Leo na seleção, é impossível fazer uma comparação entre ambos e dizer quem é melhor. Eles estão no mesmo nível, muito acima do resto há alguns anos e são diferentes, podem definir partidas”, considerou.

Ao comentar especificamente sobre Cristiano Ronaldo, Dybala afirmou que o português é uma pessoa exemplar tanto nos treinamentos quanto na vida cotidiano e que estaria aprendendo com ele.