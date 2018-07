Dybala treina novamente e é relacionado para reforçar Juventus contra o Barça

O técnico Massimiliano Allegri vai contar com o atacante Paulo Dybala para o segundo jogo da Juventus contra o Barcelona, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O argentino, que brilho no jogo de ida, era dúvida por conta de dores no tornozelo direito.

Assim como aconteceu na segunda, o jogador argentino treinou normalmente nesta terça com o restante do grupo da equipe italiana. Sem demonstrar sinais de problema físico, ele foi incluído na lista de 23 jogadores relacionados pelo treinador para o jogo contra o time espanhol no Camp Nou.

Dybala foi o grande destaque da Juventus no jogo de ida, quando os italianos venceram por 3 a 0. O argentino marcou duas vezes e ofuscou o compatriota Lionel Messi, da equipe rival. Por causa da grande atuação de Dybala, o Barcelona terá que vencer por quatro gols de diferença para avançar à semifinal da Liga dos Campeões.

O jovem argentino se tornara motivo de preocupação para a comissão técnica no fim de semana. No sábado, contra o Pescara, em rodada do Campeonato Italiano, ele reclamou de dores no tornozelo após sofrer uma dura pancada no local. Mas, na segunda, demonstrou rápida recuperação ao treinar normalmente com os companheiros de time.

No duelo decisivo desta quarta, Dybala deve até ser titular da Juventus, como acontecera no jogo de ida, na semana passada, em Turim.