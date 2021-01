Dyego Coelho não é mais o técnico da equipe sub-20 do Corinthians. A decisão foi tomada, nesta terça-feira, em comum acordo entre a diretoria e o profissional. "O clube agradece ao profissional os serviços prestados nestes mais de dez anos e lhe deseja sorte e sucesso em seus projetos futuros", escreveu o Corinthians em uma nota nas redes sociais.

Coelho deixa o cargo com aproveitamento de 65%, após 125 jogos, com 71 vitórias, 31 empates e 23 derrotas. Foi vice-campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista.

Leia Também Marketing do Corinthians revela arrecadação de R$ 100 milhões com patrocínios

Aos 37 anos, Coelho comandou a equipe principal do Corinthians em duas oportunidades, com 15 partidas no total. Seu melhor desempenho foi garantir uma vaga na Copa Libertadores após o fim da temporada de 2019.

Formado nas categorias de base do Corinthians, o ex-lateral direito jogou 112 jogos pelo time de Parque São Jorge, com 45 vitórias, 26 empates, 41 derrotas. Ele foi o autor de 15 gols e conquistou o título brasileiro em 2005.

Coelho tem em seu currículo também licença A da CBF Academy, curso no qual é o aluno mais novo da classe que atualmente busca a Licença PRO.