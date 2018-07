Dzagoev sente problema nas costas e desfalca treino da Rússia

A Rússia realizou nesta quarta-feira mais um treino de preparação para o duelo diante da Croácia, sábado, em Sochi, pelas quartas de final da Copa do Mundo. E o técnico Stanislav Cherchesov não pôde contar com o atacante Alan Dzagoev, que sentiu um problema nas costas.

De acordo com a federação de futebol do país, Dzagoev desenvolveu uma síndrome miofascial nas costas. O jogador foi encaminhado para o hospital para realização de exames e, por isso, não trabalhou com os companheiros. A entidade, porém, não informou se ele preocupa para o duelo com a Croácia.

O Mundial definitivamente não está acontecendo da forma como Dzagoev esperava. Centroavante titular e principal esperança de gols da Rússia, o jogador sofreu uma lesão muscular na coxa nos primeiros minutos da estreia contra a Arábia Saudita e foi desfalque nas duas partidas seguintes. Voltou a ficar à disposição somente nas oitavas, contra a Espanha, mas ficou os 120 minutos no banco.

Se Dzagoev foi desfalque, Cherchesov pôde contar novamente com o meia Samedov. O jogador havia sido poupado da atividade de terça-feira por desgaste, mas voltou a trabalhar normalmente e deve atuar contra a Croácia.

Já o meia Zhirkov, que vem atuando como lateral e ala neste Mundial, segue com situação incerta. Ele sofreu uma lesão na panturrilha, ficou de fora do treino na terça e realizou apenas trabalhos individuais nesta quarta. A tendência é que seja desfalque no sábado.