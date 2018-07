Dzagoev sofre fratura no pé e é cortado da seleção russa para Eurocopa

Dzagoev, de 25 anos, já disputou 49 partidas pela seleção russa e era visto como jogador-chave para o time. No Grupo B da Eurocopa, a Rússia vai encarar Inglaterra, Eslováquia e País de Gales.

De acordo com a Confederação Russa de Futebol, Dzagoev lesionou um osso metatarso na partida do CSKA Moscou contra o Rubin Kazan que valeu o título do Campeonato Russo, no último sábado. Para o seu lugar, foi chamado Dmitry Torbinsky, do Krasnodar.

Torbinsko já entrou em campo 28 vezes com a camisa da Rússia, pela qual estreou no ano de 2007 e ajudou na campanha que levou a seleção até as semifinais da Eurocopa de 2008, quando perdeu para a campeã Espanha.