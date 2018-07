Dzeko coloca Manchester City com 3 pontos de vantagem no Inglês

Depois de dominar a posse de bola com a rápida troca de passes que já virou marca registrada da equipe, o gol do City saiu aos 22 minutos quando David Silva cobrou falta para Dzeko completar para o gol de Ali Al Habsi.

O City, que vivia má fase no início deste ano, com uma vitória e três derrotas em todas as competições que disputa, ainda mostrou desempenho distante do que o do restante da temporada.

O City chegou aos 51 pontos em 21 jogos, três a mais que o atual campeão, o Manchester United. O Tottenham, terceiro colocado que visita o City no domingo, estão dois pontos atrás do United.