Dzeko faz 2, Inter de Milão arrasa o Bologna e mostra que segue forte após saída de Lukaku

Dois jogos no San Siro e 10 gols marcados pelo Campeonato Italiano. Com ataque arrasador, a campeã Internazionale vai fazendo o torcedor esquecer de Lukaku. Com Dzeko substituindo o belga à altura e Lautaro Martínez se destacando, a ex-camisa 9 parece não deixar saudades nesse começo de temporada. Neste sábado, com dois gols do centroavante bósnio, goleada sobre o Bologna por 6 a 1, invencibilidade mantida e liderança provisória.

Depois de largar na competição em casa com contundente 4 a 0 no Genoa, a Internazionale deu nova demonstração de força no seu estádio. Lautaro Martínez abriu o placar com somente seis minutos, desbancando o esquema defensivo proposto pelos visitantes. Pela primeira vez na Inter o atacante marca em quatro jogos seguidos do Campeonato Italiano.

Buscando o ataque o tempo todo, a equipe não encontrou dificuldades para ampliar. Skriniar e Barella garantiram o 3 a 0 antes do intervalo. Nada, porém, de tirar o pé após o descanso.

O retorno do vestiário foi com o mesmo apetite da equipe de Milão. Com contragolpes rápidos e boas tramas ofensivas, a goleada era questão de tempo para ser construída. Vecino fez o quarto antes de Dzeko mostrar que tem condições de substituir Lukaku com a mesma eficiência.

O atacante bósnio fez os dois últimos jogos da Internazionale, num intervalo de cinco minutos. Mesmo com o técnico Simone Inzaghi pensando em descansá-lo o tempo todo, como fez com Çalhanoglu, ele acabou entrando para fazer o quinto após corta luz de Lautaro e o sexto ao receber sem ângulo e mandar uma bomba.

A Internazionale assume a liderança provisória do Italiano, com 10 pontos, um a mais que Roma, Milan e Napoli, que somam nove e um jogo a menos, e se redime da estreia com derrota para o Real Madrid, na Liga dos Campeões, por 1 a 0 com gol no fim. Rival da Inter na próxima terça-feira, em Florença, a Fiorentina foi até a casa do Genoa e ganhou por 2 a 1.