Dzeko marca, Roma vence Udinese em casa e pressiona o Milan no Italiano

Com um gol do centroavante bósnio Edin Dzeko, a Roma derrotou a Udinese por 1 a 0 neste sábado, em casa, no Estádio Olímpico, e entrou, ao menos momentaneamente, no grupo dos times do Campeonato Italiano que garantem uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

O gol de Dzeko elevou a Roma, que ocupava o sexto posto antes do triunfo, para o quarto lugar da classificação, com 54 pontos, à frente de Milan e Atalanta, que, no entanto, ainda jogam na rodada e podem recuperar os lugares perdidos - o Milan receberá neste sábado a Lazio, enquanto a Atalanta será mandante diante do Empoli na segunda-feira.

A Udinese segue na briga contra o rebaixamento, visto que ocupa a 16ª colocação e soma 32 pontos, apenas quatro a mais do que o Empoli, a primeira equipe dentro da zona de descenso.

A partida contou com a participação de três brasileiros: Juan Jesus, pela Roma, Samir e Sandro, pela Udinese. E Dzeko garantiu o triunfo, o segundo consecutivo do time da capital italiana no torneio, com um toque de classe no segundo tempo. O bósnio recebeu um lindo passe do atacante egípcio naturalizado italiano El Shaarawy e tocou de primeira, no canto esquerdo do goleiro.

O centroavante não balançava as redes em uma partida da Roma como mandante no Campeonato Italiano havia quase um ano. O último gol marcado por Dzeko no estádio Olímpico em um jogo do torneio nacional havia sido na vitória por 1 a 0 sobre o Chievo, em 28 de abril de 2018, na edição passada da competição.