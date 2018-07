Dzeko se desculpa por ignorar técnico do Wolfsburg O atacante Edin Dzeko pediu desculpas ao técnico Steve McClaren para se recusar a apertar sua mão depois de ter sido substituído no empate por 0 a 0 do Wolfsburg com o Werder Bremen no sábado. "O que eu fiz não foi correto", escreveu o jogador no site oficial do clube alemão.