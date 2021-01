'É a brutalidade do futebol moderno', diz Mourinho sobre demissão de Lampard do Chelsea

Jose Mourinho, técnico do Tottenham, criticou o Chelsea pela demissão de Frank Lampard. O português teve um período vencedor na equipe ao lado do jogador, um dos principais nomes do clube em todos os tempos. "É a brutalidade do futebol, especialmente do futebol moderno. Quando nos tornamos treinadores sabemos que mais cedo ou mais tarde vai acabar por acontecer conosco", disse Mourinho, que trabalhou nos Blues de 2004 a 2007 e depois entre 2013 e 2015.

Com Lampard no elenco, o Chelsea de Mourinho venceu duas edições do Campeonato Inglês (2004/05 e 2005/06), uma Copa da Inglaterra (2006/07), dois títulos da Copa da Liga Inglesa (2004/05 e 2006/07) e a Supercopa da Inglaterra de 2005.

"Não me parece que o Frank queira falar comigo ou com alguém que não faça parte do seu círculo familiar e de amigos. Mas fico sempre triste quando um colega fica sem trabalho e Frank não é apenas um colega, é uma pessoa importante na minha carreira e lamento por ele", disse Mourinho, após a vitória do Tottenham, por 4 a 1, sobre o Wycombe Wanderers, que garantiu o time londrino nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Ele completa 58 anos nesta terça-feira.

Maior artilheiro da história do Chelsea, com 217 gols, Lampard assumiu o cargo de técnico em julho de 2019 e dirigiu a equipe em 84 jogos. Foram 44 vitórias, 17 empates e 23 derrotas. Problemas de relacionamento e a má campanha no Campeonato Inglês - apenas nono lugar, com 29 pontos, 11 atrás do líder Manchester United - são apontados como os principais motivos do desligamento do treinador. O alemão Thomas Tuchel, demitido nos primeiros dias do ano do Paris Saint-Germain, é o mais cotado para ser contratado pelo Chelsea.