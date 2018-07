'É bom começar pela Alemanha', afirma Figo sobre a estreia de Portugal

SÃO PAULO - O ex-jogador português Luis Figo se mostrou feliz com o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2014. A equipe do seu país caiu no Grupo G, ao lado de Gana, Estados Unidos e da cabeça-de-chave Alemanha, adversária da estreia da equipe comandada pelo atacante Cristiano Ronaldo.

"É bom começar com a Alemanha, temos tido bons desempenhos com equipes mais fortes. Vai ser o jogo mais importante, é o começo de uma competição e é importante começar bem, para depois não correr atrás do prejuízo", disse ao jornal A Bola o ex-jogador, eleito o melhor jogador do mundo em 2001. "Todos sabem a qualidade que essa seleção tem, é apontada como uma das favoritas, mas acho que nos últimos confrontos com a Alemanha temos sido felizes. Espero que mais uma vez possamos começar bem o Mundial. Isso é importante, porque a margem de erro nestas competições é curta", afirmou.

Figo jogou as Copas de 2002 e 2006, quando ajudou Portugal a chegar até as semifinais e na disputa de terceiro lugar caiu justamente diante da Alemanha, por 3 a 1. O ex-jogador disse estar otimista com a equipe atual, mas destacou que o foco é pensar primeiramente em como avançar da fase de grupos para as oitavas de final.