'É bom no churrasco', diz Robinho sobre sal grosso do Londrina

O atacante Robinho foi irônico ao comentar os "preparativos" do Londrina antes da derrota para o Santos por 1 a 0, nesta terça-feira, no Estádio do Café, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. A enfermeira do clube, Dona Izonete, faz flagrada jogando água benta e sal grosso no campo para anular a equipe santista.

"Quem está com Deus não precisa disso, sal grosso é bom no churrasco só. Poderíamos ter feito mais gols, mas glória a Deus que vencemos. Ganhamos, era o que queríamos, poderíamos ter matado o jogo, mas estamos satisfeitos. O sal grosso manda ela me dar para eu colocar na minha picanha", disse Robinho.

O gol da vitória foi marcado pelo próprio camisa 7 com a conversão de uma cobrança de pênalti, que gerou muitas reclamações dos jogadores paranaenses. O árbitro marcou a penalidade após a bola tocar no ombro do volante Germano após chute do volante Renato. "É interpretação. O jogador abriu o braço, o juiz que tem que saber se foi ou não. Bati bem e fiz o gol. Poderíamos caprichar mais na finalização, mas o time está de parabéns com a vitória", disse Robinho.

Como não venceu por dois gols de diferença, O Santos terá que enfrentar o Londrina, no 16 de abril, na Vila Belmiro. O vencedor do duelo entre Santos e Londrina enfrenta Madureira ou Maringá na próxima fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o time paranaense bateu o Madureira por 2 a 0.