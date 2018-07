É chegada a hora da terceira invasão corintiana de sua história

SÃO PAULO - Uma das passagens mais marcantes da história do Corinthians foi a “invasão” ao Maracanã na semifinal do Brasileiro de 1976, contra o Fluminense. Dezenas de milhares de corintianos foram ao Rio para ver a equipe se classificar para a final do torneio (que depois ela perdeu para o Internacional) e dividiram o estádio com a torcida rival.

Em janeiro de 2000, de novo o mais famoso estádio brasileiro foi “invadido” pela Fiel, desta vez para a final do Mundial de Clubes, contra o Vasco. O número de corintianos no Maracanã foi menor do que em 1976, é verdade, mas ainda assim um considerável pedaço das arquibancadas foi tomado pela Fiel. E mais uma vez o Corinthians saiu vencedor, de novo nos pênaltis.

Agora que o clube disputará o Mundial pela segunda vez, é chegada a hora da terceira “invasão”, só que desta vez muito mais complicada. Não basta atravessar a Via Dutra ou pegar a Ponte Aérea, é preciso passar longas horas em um avião para chegar ao Japão. Mas não importa. Os corintianos fazem qualquer coisa para ver o time jogar, ainda mais quando há um título mundial em disputa.

Cerca de 20 mil corintianos são esperados no Japão e eles estão certos de que o sacrifício não será em vão. Se as duas primeiras “invasões” terminaram em vitória, a terceira também há de terminar.