'É complicado o que o VAR faz com a gente', diz Luciano após derrota do São Paulo

O atacante Luciano lamentou o gol anulado na derrota do São Paulo por 3 a 0 para o Atlético-MG, na noite desta quinta-feira, no Mineirão. Após o duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador disse que "é complicado o que o VAR faz".

Luciano marcou aos 30 minutos do primeiro tempo, mas o árbitro de vídeo viu impedimento do atacante. Na imagem disponbilizada, o atacante são-paulino está pouco à frente de Junior Alonso. Depois do gol anulado, o Atlético-MG balançou a rede três vezes.

"É até difícil falar depois de uma derrota dessa. Não sei se eu estava impedido ou não, minha sensação é que tinha um zagueiro na mesma linha. É difícil falar do VAR, é complicado o que eles fazem com a gente. Agora é seguir", lamentou Luciano.

O São Paulo começou melhor a partida e chegou a acertar o travessão duas vezes. No segundo tempo, porém, a equipe não conseguiu incomodar o Atlético-MG. Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Fluminense, no domingo, no Morumbi.

"Tivemos chance, criamos bastante. Ficamos triste por não conseguir fazer o gol. Agora é levantar a cabeça porque domingo temos mais uma final", afirmou Luciano.

Com o resultado no Mineirão, o São Paulo estacionou nos 13 pontos na segunda colocação e viu o Atlético-MG encostar, agora com 12 pontos. O time mineiro tem um jogo a menos. O líder é o Internacional, com 16 pontos.