'É difícil um favelado chegar até aqui', diz Du Queiroz, no Corinthians

Um dos destaques na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, neste domingo, na Neo Química Arena, o volante Du Queiroz desabafou após o apito final. Ele lembrou a infância difícil que teve e exaltou os torcedores, que compareceram em peso para apoiar o time paulista, que se transformou em forte candidato a conquistar uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

"Quero agradecer primeiramente a Deus e, segundo, a mim mesmo pelo trabalho duro de todos os dias. E, em terceiro, agradeço a mim mesmo e à minha família. Para nós, que somos nascidos e criados na comunidade, na favela, sabe o quanto é difícil um favelado chegar até aqui. Não tenho nem palavras para descrever o que é isso", comentou o jogador.

Com uma boa partida taticamente, o Corinthians não foi muito ameaçado pelo Athletico, mostrou consistência no meio-campo e conquistou a vitória após um pênalti convertido por Fábio Santos. Com uma equipe recheada de medalhões, Du Queiroz tem sido fundamental nessa boa fase do time no Brasileirão.

O jovem agradeceu à torcida e atribuiu às arquibancadas a boa fase da equipe em casa. O resultado deste marcou o oitavo triunfo consecutivo do Corinthians em casa - não perde desde a volta da torcida aos estádios. "A gente sabe que aqui no estádio o poder da torcida é grande. Ela faz a diferença. Estamos trabalhando para melhorar (fora de casa)", declarou.

A vitória acabou sendo importantíssima para o Corinthians, que se manteve na quarta posição, com 56 pontos, apenas três pontos do Palmeiras, em terceiro. O Fortaleza, na sexta posição, fora do agora G-5, tem 52.

O Corinthians agora se prepara para os dois próximos compromissos do Brasileirão, com o objetivo de confirmar a vaga na Libertadores. O time paulista terá pela frente Grêmio e Juventude, dois clubes que estão brigando contra o rebaixamento.