É estúpido não pensar no título do Atlético, diz Simeone

Em entrevista ao jornal italiano Il Giornale, Simeone admitiu que seu pedido para 2014 é ser campeão do Campeonato Espanhol. "Seria estúpido não pensar no título, principalmente quando vemos a classificação", afirmou o técnico argentino do Atlético de Madrid.

Com 46 pontos, o Atlético de Madrid tem a mesma pontuação do líder Barcelona, mas aparece em segundo lugar pelos critérios de desempate. Atrás deles vem o terceiro colocado Real Madrid, que está com 41 pontos. Assim, a disputa do título ficará certamente entre os três.

Diante do sucesso que vem alcançando no clube onde também foi jogador - assumiu o cargo de técnico no começo de 2012, já tendo sido campeão da Liga Europa e da Copa do Rei nesse período em Madri -, Simeone está bastante valorizado no mercado europeu. Mas ele disse que pretende ficar "muito tempo aqui", chegando a brincar que poderia ser o "Ferguson do Atlético", em referência ao ex-técnico escocês que comandou o Manchester United por incríveis 27 anos.