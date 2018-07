'É mais difícil ganhar o Espanhol do que a Liga', diz Carlo Ancelotti

Vencer a Liga dos Campeões é o sonho de todos os clubes da Europa, e para o Real Madrid esta difícil tarefa está mais próxima do que conquistar o Campeonato Espanhol. Pelo menos foi o que garantiu o técnico Carlo Ancelotti em entrevista coletiva neste sábado, na véspera do duelo com o Celta de Vigo, fora de casa, justamente pela competição nacional.

"É mais difícil vencer o Campeonato Espanhol porque nós temos uma desvantagem. O Barcelona tem a liderança, mesmo que seja por apenas dois pontos. Na Liga dos Campeões nós estamos igualados", declarou.

De fato, o Real está dois pontos atrás do líder Barcelona no Espanhol. Na Liga dos Campeões, a equipe duelará com a Juventus pelas semifinais. Seja qual for seu destino, no entanto, o certo é que os madrilenhos não poderão contar com o meia Modric nas próximas partidas, já que o croata voltou a se lesionar.

"O Modric deve estar disponível somente no fim da temporada. O Benzema provavelmente estará livre para a primeira partida (contra a Juventus) e o Bale deve pegar o Sevilla no próximo fim de semana", comentou Ancelotti, dando um panorama de todos os contundidos do Real.